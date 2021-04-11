В ЄС заявили про запізнення російської вакцини в Європі

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що російська вакцина від коронавіруса "Супутник V" з'явиться на ринку Євросоюзу занадто пізно. Навіть при отриманні допуску на використання від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

Про це повідомляє видання Der Spiegel .

Він зазначив, що Європейська агенція лікарських засобів вивчить "Супутник V" і дасть коректну оцінку.

"Але схвалення ще зовсім не означає, що вакцину можна буде виробляти в достатній кількості. У нормальному випадку повинні пройти багато місяців, перш ніж вдасться налагодити і запустити відповідне виробництво"

На думку єврокомісара, який раніше заявляв, що Європі не потрібен "Супутник V", російська вакцина запізниться до завершення вакцинації.

"Для нашої мети - прищепити по можливості всіх європейців влітку - "Супутник V" прийде просто занадто пізно", - заявив Бретон.