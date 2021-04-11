В ЕС заявили об опоздании российской вакцины в Европе

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" появится на рынке Евросоюза слишком поздно. Даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Об этом сообщает издание Der Spiegel .

Он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств изучит "Спутник V" и даст корректную оценку.

"Но одобрение еще вовсе не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство"

По мнению еврокомиссара, который ранее заявлял, что Европе не нужен "Спутник V", российская вакцина опоздает к завершению вакцинации.

"Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - заявил Бретон.