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В ЕС заявили о готовности продлить защиту для украинцев в 2025 году

Фото: в ЕС заявили о готовности продлить защиту для украинцев в 2025 году (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Европейском союзе при необходимости готовы продлить временную защиту украинцев после марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Николь Де Мур, государственного секретаря по вопросам убежища и миграции Бельгии, председательствующей в ЕС.

По ее словам, ЕС должен рассчитать разные сценарии до марта 2025 года. Поэтому защита для украинцев, по мнению чиновницы, - это одна из возможностей. В Брюсселе отметили, что при необходимости помощь могут продлить.

Николь Де Мур добавила, что европейские министры на неформальном заседании Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной. Они согласились, что нужно гармонизировать законодательство в этой сфере, потому что иметь 27 разных правовых подходов в отношении украинских беженцев было бы контрпродуктивно.

Представитель Бельгии добавила, что Еврокомиссия и страны-члены блока продолжат эти обсуждения с привлечением украинских властей, чтобы принять совместное решение в скором будущем.

Еврокомиссия не будет представлять предложения, пока их не согласуют Украина и государства ЕС.

Помощь украинским беженцам в ЕС

Напомним, временная защита украинцев в ЕС позволяет легально жить в европейских странах. Украинцы имеют доступ к рынку труда, образованию, системе здравоохранения, социальному обеспечению и жилью.

По состоянию на ноябрь 2023 года 4,2 миллиона украинцев воспользовались директивой о временной защите.

По данным издания Politico, Украина и ЕС обсуждают предстоящее возвращение украинских беженцев.

 

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Евросоюз