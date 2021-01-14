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В ЕС заявили, що діями проти "зеленої" енергетики НКРЕКП провокує конфлікт з інвесторами 

Київ, Четвер 14 січня 2021 17:22
В ЕС заявили, що діями проти "зеленої" енергетики НКРЕКП провокує конфлікт з інвесторами 
Фото: вітрові турбіни (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Рішеннями проти "зеленої" енергетики, які забороняють виплату боргів, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг посилює конфронтацію України з іноземними інвесторами.

Про це у своєму листі написало європейське Енергетичне співтовариство на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Зокрема, Енергоспівтовариство виступило проти ініціативи НКРЕКП заборонити "Гарантованому покупцю" виплату боргів за зелену електроенергію з раніше залучених коштів у державних банків.

"Гарантовані державою позики, надані "Укренерго", мають сприяти здійсненню умов меморандуму. Я стурбований тим, що заборона обслуговувати борги "Гарантованого покупця" перед відновлюваними інвесторами може зіпсувати досягнення основної мети меморандуму та створити подальший конфлікт", - пише Дірк Бушле, заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства.

Він вказує, що НКРЕКП має відмовитись від прийняття такого рішення, оскільки це призведе до посилення протистояння держави з інвесторами і спровокує міжнародні арбітражі.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у "зелену" енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Окрім того, в ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією та закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість шляхом кредитних коштів "Укренерго", інакше інвестори підуть з країни.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.

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