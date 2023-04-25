ЕС запустил процесс совместных закупок газа. Украина также участвует

"Это ключевой шаг к наполнению наших газовых хранилищ к следующей зиме и переговорам о более выгодных ценах с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Для участия компании должны в течение недели, до 2 мая, зарегистрировать свои потребности в покупке газа через механизм AggregateEU, чтобы подготовиться к совместной покупке газа на уровне ЕС.

Как будет работать платформа

После подачи заявок от отдельных компаний необходимые объемы будут агрегированы и выставлены на торги на мировом рынке. Как только механизм AggregateEU сопоставит коллективный европейский спрос с предложениями международных поставщиков газа, компании-участники вступят в переговоры с поставщиками по контрактным условиям закупки и поставки газа. Еврокомиссия не будет играть никакой роли в переговорах. Первые договоры о покупке ожидаются до лета.

Дальнейшие тендеры будут проводиться на регулярной основе, каждые два месяца в течение следующих 12 месяцев. Возможность для компаний включиться в механизм AggregateEU остается открытой. На данный момент зарегистрировалось 76 компаний, остальные находятся в процессе подписки.

Государства-члены обязались участвовать в агрегировании спроса как минимум на 15% своих национальных целевых хранилищ газа, что составляет около 13,5 млрд кубометров газа в год.

"Цели по хранению газа и совместным закупкам газа были согласованы в 2022 году в качестве чрезвычайных мер в ответ на размещение Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, а также на беспрецедентные цены на энергоносители после российского вторжения в Украину. Они нацелены на снижение волатильности цен, обеспечение надежных и предсказуемых поставок энергии и использование общего рыночного веса Европы. Для выполнения плана REPowerEU и диверсификации энергоснабжения ЕС российский газ исключен из совместных закупок", - говорится в сообщении.

AggregateEU - это механизм ЕС, позволяющий агрегировать потребности в газе и проводить совместные закупки. Он был создан как центральный компонент Энергетической платформы ЕС для поддержки усилий ЕС по избавлению от российского газа путем замены его более надежными альтернативами. Он направлен на обеспечение достаточных поставок газа при одновременном снижении риска того, что компании перебьют друг друга на мировом рынке.

Платформа доступна для компаний из стран ЕС и сторон Энергетического сообщества. Украина, Молдова и Сербия уже выразили заинтересованность в участии.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" уже зарегистрировался на платформе AggregateEU и примет участие в совместных закупках газа.