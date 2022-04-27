ЄС запустив процедуру заморозки допомоги Угорщині з бюджету блоку

"Сьогодні ми відправляємо в Угорщину лист-повідомлення про офіційний запуск процедури бюджетних умов", - написала вона.

За її словами, Єврокомісія виявила проблеми, які можуть порушувати верховенство закону і впливати на бюджет ЄС.

"Угорщина повинна буде відповісти на наші побоювання і запропонувати заходи щодо виправлення становища", - додала Йоурова.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розпочне нову дисциплінарну процедуру блоку проти Угорщини. Цей крок може призвести до заморожування фінансування уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

ЄС вперше випробує свій новий інструмент, призначений для запобігання нецільового використання спільних витрат. Його узгодили всі 27 лідерів ЄС наприкінці 2020 року, попри опір Орбана і правлячої партії Польщі.

Багатші країни ЄС, які сприяють спільній скарбниці блоку, з яких Варшава та Будапешт є чистими бенефіціарами, відмовилися продовжувати платити без більш суворих гарантій, які гарантують, що їхні гроші не підуть на користь тим, хто підриває демократію.