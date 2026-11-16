ЕС вводит санкции против владелицы крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries

Глава французского МИД сообщил о внесении Ким в санкционный список Евросоюза в понедельник, 16 ноября.

Reuters отмечает, что Украина обвиняет Wildberries в поддержке российских военных усилий. Помимо одежды, косметики и электроники, на платформе продают приборы ночного видения, подсумки для боеприпасов и шлемы.

При этом сама компания и Кремль отрицают, что Wildberries поставляет товары российской армии.

Почему Ким предложили внести в список

Ранее "Радио Свобода" сообщало, что министры иностранных дел стран ЕС планируют согласовать ограничения против Ким на заседании в Брюсселе 16 ноября.

В проекте санкционного решения, с которым ознакомилось издание, отмечалось, что Wildberries способствует продаже товаров военного и двойного назначения, функционируя как сеть снабжения для российских военных.

Еще одним основанием называли стратегическое партнерство компании с российским банком ВТБ, который уже находится под санкциями Евросоюза.