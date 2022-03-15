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ЄС заборонив рейтинговим агентствам оцінювати Росію і російські компанії

Автор: Олександр Білоус

Європейський союз заборонив провідним рейтинговим агентствам оцінювати суверенний борг Росії і компанії країни в рамках свого останнього пакету санкцій. Рішення погоджено з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ці санкції сприятимуть подальшому посиленню економічного тиску на Кремль і позбавлять його можливості фінансувати вторгнення в Україну", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Інші заходи в пакеті включали заборону на імпорт російської сталевої продукції, яка в даний час знаходиться під захисними заходами ЄС, що, за його оцінками, складе приблизно 3,3 млрд євро у вигляді втрачених експортних доходів для Росії.

Також введено заборону на експорт предметів розкоші, таких як розкішні автомобілі та Ювелірні вироби, і збільшилася кількість підпадають під санкції багатих людей, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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