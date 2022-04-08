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В ЄС заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро

Фото: у країнах ЄС заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряди країн Європейського Союзу заморозили близько 30 млрд євро активів, пов'язаних з олігархами та іншими особами, які перебувають під санкціями ЄС, з початку російського вторгнення в Україну. Але інформацію подали тільки половина країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єврокомісія заявила, що держави поінформували виконавчу владу ЄС про заморожені активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи яхти, вертольоти, нерухомість і твори мистецтва.

Крім того, за даними Комісії, було заблоковано близько 196 млрд євро транзакцій.

При цьому тільки близько половини з 27 країн ЄС досі повідомили про заходи, вжиті ними для заморожування активів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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