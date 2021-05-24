ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі, - глава Єврокомісії

При цьому він додав, що пакет інвестиційної допомоги може бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄК має намір сфокусуватися на примусовій посадці літака Ryanair владою Білорусі.

Вона також зазначила, що ЄС обговорить питання введення додаткових санкцій проти Білорусі за трьома напрямками. Зокрема:

окремих осіб, причетних до цього захоплення літака;

підприємств, які фінансують режим Лукашенка;

авіаційний сектор.

"Ми будемо продовжувати тиск на режим до тих пір, поки він не буде поважати свободу думок і ЗМІ. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений", - написала фон дер Ляйен у Twitter.