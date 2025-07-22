В ЕС призывают к союзу с ливийцами для сдерживания Путина
ЕС должен оставаться открытым к переговорам с ливийским диктатором Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграции как инструмента гибридного влияния со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, влияние Кремля на Ливию усиливается, и это вызывает серьезное беспокойство в ЕС.
Комментарии прозвучали после дипломатического скандала в Бенгази, где Хафтар выгнал европейскую делегацию, включая Бруннера.
Причиной стал отказ дипломатов фотографироваться с его министрами - ливийская сторона восприняла это как признак непризнания власти.
Несмотря на это, ЕС намерен возобновить контакты.
По словам Бруннера, технические каналы связи с ливийскими структурами, подконтрольными Хафтару, "все еще работают очень хорошо".
Он подчеркнул, что переговоры с диктатором "крайне необходимы" для сдерживания миграционного давления.
Рост потока мигрантов
Италия и Греция уже сообщают об увеличении потока беженцев из Северной Африки.
Хотя общее количество нелегальных пересечений границы в ЕС за первое полугодие 2025 года снизилось на 20%, миграционное давление через центрально-средиземноморский маршрут выросло - на него приходится уже 39% всех нелегальных прибытий.
Гибридная угроза
ЕС подозревает, что диктатор РФ Владимир Путин может использовать Ливию как еще один канал для дестабилизации ситуации в Европе - по аналогии с миграционным давлением на Польшу и Литву через Беларусь.
Бруссель считает это частью гибридной войны России, включающей дезинформацию, политическое влияние и использование мигрантов.
В связи с этим, Бруннер призвал сочетать миграционные переговоры с Ливией с другими вопросами - в частности, по развитию страны и упрощению выдачи виз.
В то же время Хафтар остается фигурой, которую не признает большинство международного сообщества.
Он контролирует восток Ливии как военачальник Ливийской национальной армии и поддерживает тесные связи с Кремлем.
Европа сталкивается с политической дилеммой: с одной стороны - растущая потребность контролировать миграционные потоки, с другой - риск легитимизации авторитарной власти, которую обвиняют в нарушениях прав человека.
Ожидается, что тема Ливии будет среди ключевых во время неформального саммита министров внутренних дел ЕС в Копенгагене на этой неделе.
Напомним, в прошлом году мы писали, что российские грузовые самолеты доставляли средства противовоздушной обороны, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии.
Базы контролировал союзник Кремля - главнокомандующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.
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