В ЕС призывают к союзу с ливийцами для сдерживания Путина

ЕС должен оставаться открытым к переговорам с ливийским диктатором Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграции как инструмента гибридного влияния со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, влияние Кремля на Ливию усиливается, и это вызывает серьезное беспокойство в ЕС.

Комментарии прозвучали после дипломатического скандала в Бенгази, где Хафтар выгнал европейскую делегацию, включая Бруннера.

Причиной стал отказ дипломатов фотографироваться с его министрами - ливийская сторона восприняла это как признак непризнания власти.

Несмотря на это, ЕС намерен возобновить контакты.

По словам Бруннера, технические каналы связи с ливийскими структурами, подконтрольными Хафтару, "все еще работают очень хорошо".

Он подчеркнул, что переговоры с диктатором "крайне необходимы" для сдерживания миграционного давления.

Рост потока мигрантов

Италия и Греция уже сообщают об увеличении потока беженцев из Северной Африки.

Хотя общее количество нелегальных пересечений границы в ЕС за первое полугодие 2025 года снизилось на 20%, миграционное давление через центрально-средиземноморский маршрут выросло - на него приходится уже 39% всех нелегальных прибытий.

Гибридная угроза

ЕС подозревает, что диктатор РФ Владимир Путин может использовать Ливию как еще один канал для дестабилизации ситуации в Европе - по аналогии с миграционным давлением на Польшу и Литву через Беларусь.

Бруссель считает это частью гибридной войны России, включающей дезинформацию, политическое влияние и использование мигрантов.

В связи с этим, Бруннер призвал сочетать миграционные переговоры с Ливией с другими вопросами - в частности, по развитию страны и упрощению выдачи виз.

В то же время Хафтар остается фигурой, которую не признает большинство международного сообщества.

Он контролирует восток Ливии как военачальник Ливийской национальной армии и поддерживает тесные связи с Кремлем.

Европа сталкивается с политической дилеммой: с одной стороны - растущая потребность контролировать миграционные потоки, с другой - риск легитимизации авторитарной власти, которую обвиняют в нарушениях прав человека.

Ожидается, что тема Ливии будет среди ключевых во время неформального саммита министров внутренних дел ЕС в Копенгагене на этой неделе.