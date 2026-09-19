В ЕС призывают партнеров срочно помочь Украине с деньгами

Европейский Союз призывает международных партнеров ускорить предоставление финансовой помощи Украине из-за роста дефицита ее бюджета перед зимним периодом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время встречи с министрами финансов блока в Дублине, к которым присоединились коллеги из Великобритании, Швейцарии и Канады, глава ЕС по экономике Валдис Домбровскис напомнил о первоначальном плане распределения помощи.
"Когда мы предлагали ссуду на поддержку Украины, идея заключалась в том, что она должна покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины, а одну треть должны покрыть другие международные партнеры", - подчеркнул Домбровскис.
Он добавил, что Украина сталкивается с большими потребностями в финансировании, поскольку агрессия России усиливается, но несовпадение в цифрах можно устранить за относительно короткое время.
Ранее ЕС утвердил пакет ссуд на 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для поддержки Киева на 2026-2027 годы. Однако из-за масштабных военных расходов образовался дефицит в размере около 27 миллиардов долларов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко, также принявший участие во встрече, сообщил, что нехватка средств в 2027 году может достигнуть не менее 32 миллиардов долларов.
Международный валютный фонд вместе с Еврокомиссией оценивают окончательные потребности Украины на следующие годы.
ЕС активизирует давление на другие страны, включая Японию и Великобританию. Этот вопрос станет одним из главных в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним, Брюссель активно ищет дополнительные источники для поддержки Украины на фоне растущего дефицита ее бюджета.
В частности, Евросоюз изучает возможность направить 10 млрд евро из программы SAFE на совместные оборонные проекты из Украины.
Речь идет об использовании остатков неиспользованных ресурсов, однако окончательный объем средств зависит от оформления последних кредитов и урегулирования ситуации с венгерским планом.
Кроме того, ЕС уже принял решение направить Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников для Сил обороны.
Благодаря этому также запускается новая программа совместных оборонных инициатив, которая объединит украинский боевой опыт с промышленным потенциалом Европы.