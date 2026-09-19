В ЕС призывают партнеров срочно помочь Украине с деньгами

Потребность в дополнительном финансировании

Во время встречи с министрами финансов блока в Дублине, к которым присоединились коллеги из Великобритании, Швейцарии и Канады, глава ЕС по экономике Валдис Домбровскис напомнил о первоначальном плане распределения помощи.

"Когда мы предлагали ссуду на поддержку Украины, идея заключалась в том, что она должна покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины, а одну треть должны покрыть другие международные партнеры", - подчеркнул Домбровскис.

Он добавил, что Украина сталкивается с большими потребностями в финансировании, поскольку агрессия России усиливается, но несовпадение в цифрах можно устранить за относительно короткое время.

Какой дефицит бюджета ожидается

Ранее ЕС утвердил пакет ссуд на 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для поддержки Киева на 2026-2027 годы. Однако из-за масштабных военных расходов образовался дефицит в размере около 27 миллиардов долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, также принявший участие во встрече, сообщил, что нехватка средств в 2027 году может достигнуть не менее 32 миллиардов долларов.

Международный валютный фонд вместе с Еврокомиссией оценивают окончательные потребности Украины на следующие годы.

ЕС активизирует давление на другие страны, включая Японию и Великобританию. Этот вопрос станет одним из главных в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.