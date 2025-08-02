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ЕС призвал Совбез ООН оказать давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине

Суббота 02 августа 2025 04:30
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ЕС призвал Совбез ООН оказать давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейский Союз призвал страны Совета Безопасности ООН обеспечить максимальное давление на Россию, чтобы заставить Москву прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временно поверенного в делах Делегации ЕС при ООН Даниэля Бека.

"Мы призываем Совет Безопасности оказать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права", - отметил дипломат.

Во время заседания Совбеза он подчеркнул, что украинцы практически каждый день платят самую высокую цену за неспровоцированную и незаконную агрессию РФ.

В то же время Бек напомнил российский стороне, что преднамеренные атаки, которые направлены против мирных жителей или гражданских объектов, равно как причинение непропорционального вреда гражданскому населению - является военным преступлением.

Также европейский дипломат осудил третьи страны и организации, которые оказывают поддержку России, что позволяет Москве продолжать войну.

"Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне", - сказал Даниэль Бек.

Кроме того, он отметил неизменную приверженность ЕС поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал дипломат.

ЕС продолжает работу над новыми санкциями против РФ

Напомним, во второй половине июля глава МИД Эстонии Маргус Тсахкну заявил, что ЕС уже начал работать над 19-м пакетом санкций против России.

Его заявление прозвучало в тот же день, когда послы стран-членов ЕС достигли договоренности о 18-м пакете санкций.

"Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной", - заявил министр.

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