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ЕС призвал Китай разобраться с компаниями, которые помогают РФ обходить санкции

Четверг 07 декабря 2023 18:55
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ЕС призвал Китай разобраться с компаниями, которые помогают РФ обходить санкции Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал китайского лидера Си Цзиньпина незамедлительно разобраться с компаниями, которые участвуют в поставках в Россию товаров двойного назначения и помогают обходить международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Список таких китайских фирм Брюссель передал Пекину. В него входят "около 13" компаний, базирующихся в Китае.

"Мы определили список компаний, которые подозреваются в причастности к обходу наших санкций, и по этому случаю... во время саммита мы согласны с тем, что важно вдаваться в подробности", - сказал Мишель журналистам после переговоров с Си Цзиньпином в столице КНР.

Также глава Евросовета выразил надежду, что "сегодня нас услышат, и тогда со стороны Китая будут предприняты соответствующие действия".

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обратилась к Си Цзиньпину с просьбой "предотвратить любые попытки России подорвать воздействие санкций".

Реакция китайского лидера

В заявлении китайского государственного СМИ "Синьхуа" ничего не указывается о том, что ответил Си Цзиньпин на высказанные Брюсселем опасения относительно компаний, которые помогают Москве обходить санкции ЕС.

При этом председатель КНР заявил, что обе стороны должны "углублять взаимопонимание и должным образом разрешать разногласия посредством конструктивного диалога".

Си на первом за четыре года саммите ЕС-Китай также назвал Пекин партнером европейского торгового и технологического секторов.

Связи Китая и России

Отметим, что Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций. Так, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.

Ранее в ноябре Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.

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