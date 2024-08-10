В ЕС призвали к увеличению военной поддержки Украины после удара по Константиновке

"Россия снова обстреляла мирных украинцев, атаковав торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что нужно усилить поддержку Украины на фоне атак российских оккупантов.

"Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", - заявил Боррель.