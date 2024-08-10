В ЕС призвали к увеличению военной поддержки Украины после удара по Константиновке

Европейский союз осудил российский удар по Константиновке в Донецкой области. В Брюсселе призвали усилить военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в Twitter (X).
"Россия снова обстреляла мирных украинцев, атаковав торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России", - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что нужно усилить поддержку Украины на фоне атак российских оккупантов.
"Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", - заявил Боррель.
Вчера, 9 августа, российские войска нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области. Был атакован торговый центр, где в момент обстрела находились около 50 человек.
По последним данным, из-за российского удара погибли 14 человек, среди них есть дети. Шесть человек еще не были идентифицированы. Известно о 43 пострадавших в результате атаки.
Кроме того, в Константиновке под вражеский удар попало отделение "Новой почты". Здание было серьезно повреждено, пострадал работник.
Больше о вражеском обстреле Константиновки и последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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