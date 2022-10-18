В Европе призвали Украину решить проблемы "зеленой" энергетики

Украина обладает большим потенциалом в развитии возобновляемой энергетики, который необходимо обеспечить путем решения существующих проблем отрасли, а также условием неизменности законодательных условий ведения бизнеса для компаний и инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора Секретариата Энергетического сообщества Дирка Бушле на конференции в Вене.

"Для возрождения ВИЭ в Украине нужно убедиться, что все те «хвосты», которые остались на начало войны, решены и закрыты. Мы также должны убедиться, что в Украине присутствует нормативно-правовая база, которая будет одинаково и равноценно применяться ко всем участникам этого процесса, что не будет каких-либо постфактум изменений в достигнутых договоренностях", - заявил Бушле.

По его словам, в Украине есть потенциал для ВИЭ, которого нет в ЕС, и этот потенциал нужно эффективно использовать.

Он также подчеркнул, что для возрождения ВИЭ в Украине инвесторам нужна четкая и понятная рамка, которая будет функционировать не только на бумаге, но и будет подкреплена соответствующими процессами, институтами для того, чтобы все принципы и требования развития отрасли были соблюдены.

"Мы должны до конца реализовать потенциал Украины во ВИЭ и сделать его доступным для европейских партнеров", - подытожил Бушле.

Напомним, после многочисленных обращений инвесторов в зеленую энергетику по поводу проблем с выплатами за "зеленую" электроэнергию Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) перечислила размер "зеленого" тарифа в соответствии с актуальным курсом евро, начиная с октября.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.