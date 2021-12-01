В ЄС заговорили про можливість введення обов'язкової COVID-вакцинації

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала Європейський Союз обговорити питання обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Але не для всіх.

"Так, є дуже маленькі діти або люди з особливими умовами здоров'я, які не можуть вакцинуватися, але переважна більшість може. Тому я думаю, що було б зрозуміло і нормально обговорити питання обов'язкової вакцинації в ЄС", - заявила вона.

Єврокомісія також підтримала ПЛР-тести перед поїздкою для поїздок всередині і за межі ЄС.