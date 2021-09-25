У ЄС затримали двох українських моряків за підозрою в контрабанді людей

Двох громадян України в рамках цієї операції затримали за підозрою в контрабанді людей.

Судно затримали біля міста Оуддорпа, що в нідерландській провінції Зеландія. Повідомляється, що воно прямувало до Великобританії.

"Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів p людьми біля берегів Нідерландів", - повідомили в поліції.

За словами правоохоронців, Великобританія практично завжди є саме тією країною, куди везуть мігрантів.

Зокрема, затримані цього разу мігранти спочатку намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда або Роттердама. Зараз контрабандисти людей все частіше намагаються переправити вітрильними яхтами.