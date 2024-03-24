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В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила

Брюссель, Воскресенье 24 марта 2024 16:29
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В ЕС появятся мгновенные банковские переводы: Европарламент принял новые правила Фото: в ЕС появятся мгновенные переводы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европарламент проголосовал за введение мгновенных банковских переводов на территории Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По новым правилам, все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны будут выполняться в течение 10 секунд независимо от дня и времени суток.

Эта норма коснется и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой. Для них будет предусмотрен более длительный переходный период и сделано исключение для переводов, осуществляемых не в рабочее время.

Кроме того, за мгновенные переводы нельзя будет взимать комиссию больше, чем за обычные.

Новое правило вступит в силу через 20 дней после официальной публикации. В целом финансовые институты внутри ЕС будут 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов, и 18 месяцев - к их отправке.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Отметим, что фактически переговоры о вступлении Украины в блок не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Добавим, что Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мнение, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться до конца июня этого года.

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