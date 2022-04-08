RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС виділить ще 500 млн євро на постачання зброї Україні, - Reuters

Фото: ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в понеділок в Люксембурзі схвалять виділення додаткових 500 млн євро на постачання зброї Україні. Водночас вони не будуть офіційно обговорювати нафтове ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений дипломат ЄС, який бере участь у підготовці заявив, що допомога блоку в області безпеки Україні досягне 1,5 млрд євро.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель раніше заявив, що заборона на імпорт нафти з Росії буде обговорюватися, коли міністри зустрінуться на запланованій зустрічі, після того, як на цьому тижні блок перейшов до заборони на вугілля в рамках п'ятого пакету санкцій. Але "це не буде на порядку денному в понеділок", сказав дипломат.

Австрія, Болгарія, Німеччина та Угорщина досі чинили опір подальшому обговоренню заборони на імпорт російської нафти через їх залежність від джерела енергії. Дипломат ЄС сказав, що Європейська комісія, Виконавчий орган ЄС, повинна вирішити, коли виступити з пропозицією.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська Федерація