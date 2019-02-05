ЄС виділив Венесуелі термінову гумдопомогу на суму 5 млн євро

ЄС оголосив про намір відкрити гуманітарний офіс в Каракасі

Евросоюз выделил Венесуэле срочную гуманитарную помощь из бюджета сообщества на сумму 5 млн евро. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЕС.

Также ЕС объявил о намерении открыть гуманитарный офис в Каракасе.

"Еврокомиссия выделила сегодня дополнительную экстренную гуманитарную помощь Венесуэле в 5 млн евро, которая должна быть предоставлена наиболее нуждающимся слоям населения", - сообщил он.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что секретариат организации не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.

РБК-Украина писало, что страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

После этого в Украина сделала заявление по поводу венесуэльского кризиса и заявила, что поддерживает Гуайдо.