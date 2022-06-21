ЄС виділив ще 600 млн на продовольчу безпеку

Європейська комісія прийняла рішення виділити ще 600 млн євро для уникнення продовольчої кризи в світі. Кошти будуть виділені на додаток до пакету ЄС у розмірі 3 млрд євро для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.