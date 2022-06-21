ЄС виділив ще 600 млн на продовольчу безпеку
Європейська комісія прийняла рішення виділити ще 600 млн євро для уникнення продовольчої кризи в світі. Кошти будуть виділені на додаток до пакету ЄС у розмірі 3 млрд євро для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.
"Росія блокує поставки мільйонів тонн зерна, якого відчайдушно потребує весь світ. Щоб допомогти нашим партнерам, ми мобілізуємо ще 600 мільйонів євро, щоб уникнути продовольчої кризи та економічного шоку", - написала вона.
Нагадаємо, раніше ЄС виділив африканським країнам фінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну проти України вже відчули мільйони африканських сімей.
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