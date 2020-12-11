ЄС виділив 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі

Європейський союз виділив 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі, а також студентам і підприємцям. Крім того, пакет допомоги "EU4Belarus" поліпшить можливості медиків реагувати на пандемію COVID-19.

Про це повідомляє сайт Европейської комісії.

"За допомогою цього недавно прийнятого пакета підтримки ЄС чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі і виконує зобов'язання посилити підтримку громадянського суспільства", - зазначив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга.

Єврокомісар зазначив, що величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх прав, стала надихаючою для представників ЄС.

Він також сказав про готовність підтримати демократичні та мирні зміни в країні всіма наявними інструментами.

Ця програма - частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного в серпні. Він включає 3,7 мільйони євро надзвичайної допомоги, залученої відразу після початку політичної кризи у Білорусі після президентських виборів 9 серпня.

Нагадаємо, після виборів президента у Білорусі почалися масштабні протести незгодних з їхніми результатами. Силовики застосовують фізичну силу та залякування до протестуючих.

РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, що розширює повноваження президента щодо санкцій стосовно Білорусі.