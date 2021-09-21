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ЄС може запровадити універсальні зарядні пристрої для усіх смартфонів

Автор: Сергій Пишкін

Європейський Союз розгляне можливість запровадження універсальних зарядних пристроїв для телефонів, планшетів й навушників. Єврокомісія представить відповідний законопроєкт в четвер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В четвер Єврокомісія може представити законопроєкт, згідно з яким пропонується, аби виробники гаджетів встановлювали на всі свої пристрої однакове гніздо для зарядки.

Запровадження універсального зарядного пристрою буде зручніше для користувачів й корисніше для екології.

Прийняття проєкту може негативно вплинути на компанію Apple, яка сьогодні встановлює на своїх гаджетах роз’єм Lightning, в той час як більшість інших компаній-гігантів майже повністю перейшли на USB-C.

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Евросоюз