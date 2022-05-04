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ЄС може ввести санкції проти патріарха Кирила

Фото: патріарх Кирило (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз може ввести санкції проти глави російської церкви патріарха Кирила. Раніше Литва наполягала на введенні обмежень проти глави РПЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"ЄС пропонує ввести санкції проти глави Російської православної церкви", - повідомляє видання з посиланням на документ.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував Європейському союзу ввести санкції проти патріарха Кирила за підтримку війни Росії проти України.

"Да. Така пропозиція існує, але оскільки зараз йде обговорення спільної позиції, у нас немає остаточних відповідей, чи можна це буде зробити", - сказав міністр.

Раніше стало відомо, що в Євросоюзі не залишилося держав, які виступають проти ембарго на російську нафту, проте згодом спікер уряду Угорщини Золтан Ковач заперечив зняття Будапештом вето на введення обмежень на покупку нафти з РФ.

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