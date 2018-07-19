ЄС ввів тарифні квоти стосовно 11 видів української металопродукції

Вступили в силу обмежувальні заходи ЄС щодо імпорту сталі

Європейський союз ввів тарифні квоти стосовно 11 видів української металопродукції. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Зазначимо, сьогодні набуло чинності рішення Єврокомісії про захисні заходи в рамках розслідування щодо металопродукції. Загальний предмет розслідування включає 28 видів металургійної продукції, щодо 23 видів з яких запроваджуються тимчасові заходи у вигляді тарифної квоти терміном на 200 днів.

Тарифні квоти застосовуються на основі принципу first come, first-served (перший прийшов - перший отримав), а після того, як буде вичерпана квота, щодо наступних поставок застосовуватимуть мито в розмірі 25%.

Згідно з рішенням Європейської комісії, 11 видів української металопродукції потрапили під дію захисних заходів, а саме: гарячекатані листи та смуги, холоднокатанні листи, нержавіюча арматура і легкі секції, труби для газопроводів та інше. Крім того, стосовно ще 17 видів продукції триває розслідування.

Українська сторона переконана, що ЄС не має достатніх підстав для запровадження тарифних квот на металопродукцію з України, тому що Київ має тісні торговельно-економічні відносини з ЄС, засновані на положеннях Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія ввела обмежувальні заходи з імпорту стали у відповідь на мита США.