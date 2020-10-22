ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС запровадив санкції проти двох агентів російського ГРУ

Автор: Дмитро Левицький

Рада Європейського союзу запровадила санкції проти двох агентів Головного розвідувального управління Росії через їх причетність до кібератак на Бундестаг. Під санкції також потрапив центр ГРУ.

Популярні новини

Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.

Згідно з офіційним журналом ЄС, під санкції потрапили начальник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та Дмитро Бадін, якого вважають офіцером військової розвідки 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

Крім того, санкції ввели проти 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

"Ця кібератака була націлена на інформаційну систему парламенту і вплинула на її функціонування. Був викрадений значний обсяг даних, а також порушені поштові акаунти кількох членів парламенту, в тому числі канцлера Ангели Меркель", - наголосили в Раді ЄС.

Нагадаємо, санкції за кібератаку на Бундестаг були схвалені послами ЄС ще на початку жовтня.

Крім того, нещодавно США звинуватили шістьох офіцерів російського ГРУ в кібератаках по всьому світу, зокрема в Україні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БундестагГРУкібератакаСанкції проти Росії