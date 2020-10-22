ЄС запровадив санкції проти двох агентів російського ГРУ

Рада Європейського союзу запровадила санкції проти двох агентів Головного розвідувального управління Росії через їх причетність до кібератак на Бундестаг. Під санкції також потрапив центр ГРУ.

Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.

Згідно з офіційним журналом ЄС, під санкції потрапили начальник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та Дмитро Бадін, якого вважають офіцером військової розвідки 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

Крім того, санкції ввели проти 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

"Ця кібератака була націлена на інформаційну систему парламенту і вплинула на її функціонування. Був викрадений значний обсяг даних, а також порушені поштові акаунти кількох членів парламенту, в тому числі канцлера Ангели Меркель", - наголосили в Раді ЄС.

Нагадаємо, санкції за кібератаку на Бундестаг були схвалені послами ЄС ще на початку жовтня.

Крім того, нещодавно США звинуватили шістьох офіцерів російського ГРУ в кібератаках по всьому світу, зокрема в Україні.