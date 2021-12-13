ЄС ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто потрапив до списку

Зокрема, ЄС ввів санкції проти самого ПВК "Вагнера", а також учасників компанії. У санкційний список потрапили:

Дмитро Уткін - колишній офіцер російської військової розвідки (ГРУ), є засновником ПВК "Вагнера".

Він відповідає за координацію і планування операцій по розгортання найманців групи "Вагнер" в Україні. Займаючи командну посаду в групі Вагнера, він особисто був присутній на полі бою в Україні, координуючи і плануючи дії членів "Вагнера". Враховуючи його командирське становище, він, таким чином, несе відповідальність за дії, які підривали і погрожували Україні, і активно здійснював їх.

Денис Харитонов - заступник регіонального керівника Астраханського відділення Союзу добровольців Донбасу, член Думи Астраханської області і ПВК "Вагнера".

Воював на Донбасі у складі сепаратистського батальйону "Степ", де командував переносним взводом переносного зенітно-ракетного комплексу. Він зізнався, що особисто збив український вертоліт і два літаки Су-25, перебуваючи на Донбасі. Активно підтримував дії і проводив політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Сергій Щербаков - позаштатний співробітник ГРУ і найманець ПВК "Вагнера".

Воював на Донбасі на боці проросійських сепаратистських сил у складі переносного зенітно-ракетного комплексу у складі батальйону "Степ", який збив український вертоліт і два літаки Су-25 на Донбасі.

Андрій Трощев - начальник штабу групи "Вагнер", яка діє в Сирії, навчає і направляє сирійські сили.

Він бере безпосередню участь у військових операціях "Вагнера" в Сирії. Він був зокрема, в районі Дейр-ез-Зора. Таким чином, він вносить вирішальний внесок у військові дії Башара Асада і, отже, підтримує і отримує вигоду від сирійського режиму.

Андрій Богатов - керівник 4-ї штурмової і розвідувальної роти з групи "Вагнера", яка діє в Сирії і навчає і керує сирійськими військами.

Він командує операціями "Вагнера" і бере безпосередню участь у військових операціях в Сирії. Він, зокрема, брав участь у битві за Пальміру. Як такий, він вносить вирішальний внесок у військові дії Башара аль-Асада і, отже, підтримує режим.

Станіслав Дичко-Колишній співробітник Ставропольської міліції, є найманцем групи "Вагнера".

Разом з трьома іншими найманцями "Вагнера" він брав участь у тортурах до смерті сирійського дезертира в червні 2017 року в провінції Хомс, Сирія. Таким чином, він несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Сирії.

Валерій Захаров - колишній співробітник ФСБ, є радником з питань безпеки президента Центрально-Африканської Республіки (ЦАР).

Він є ключовою фігурою в командній структурі групи "Вагнера" командної структури і підтримує тісні зв'язки з російською владою. Він також несе відповідальність за серйозні порушення прав людини вчинені групою "Вагнера" в ЦАР, до яких відносяться позасудові, сумарні або довільні страти і вбивства. До них відноситься вбивство трьох російських журналістів у 2018 році.

Олександр Кузнєцов, який входить до командного складу "Вагнера".

Він прийняв командування 1-ю штурмовою і розвідувальною ротою групи "Вагнер" у 2014 році. Він був поранений у вересні 2019 року в Лівії під час бойових дій разом з лівійської Національної визвольної армії Лівії (NLA) як командир військових оперативників групи "Вагнера". Завдяки своїй посаді і діям, Кузнєцов несе відповідальність за діяльність, яка загрожує миру, стабільності та безпеці Лівії.

Крім того, санкції були введені проти трьох російських компаній, які пов'язані з ПВК "Вагнера", а саме:

ТОВ "Велада" - приватна компанія, яка займається нафтогазовим сектором в Сирії.

У грудні 2019 року Сирійський парламент схвалив контракт, що надає компанії право на розробку нафти і газу в Сирії, в тому числі на нафтових родовищах в контрольованих режимом районах на північному сході Сирії і газовому родовищі на північ від Дамаска. Таким чином, компанія отримує вигоду і підтримує сирійський режим.

ТОВ "Меркурій" - приватна компанія, що працює в нафтовому і газовому секторі в Сирії.

У грудні 2019 року Сирійський парламент схвалив контракт, що надає Компанії право на розробку нафти і газу в Сирії, в тому числі на нафтових родовищах в контрольованих режимом районах на північному сході Сирії і газовому родовищі на північ від Дамаска. Таким чином, компанія отримує вигоду або підтримує сирійський режим.

ТОВ "Євро поліс" - приватна компанія, пов'язана з ПВК "Вагнера" в Сирії, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Компанія використовується як прикриття для "Вагнера" в Сирії. Вона підписала ряд контрактів з сирійським режимом, через державну компанію General Petroleum Corp., за якими вона отримує 25% доходів від видобутку нафти і газу на родовищах, захоплених ПВК. Таким чином, вона отримує вигоду або підтримує сирійський режим.