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ЄС не введе санкції проти Лукашенка, - Die Welt

Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз не буде включати в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проти введення санкцій відносно Лукашенка виступає Німеччина за підтримки Франції та Італії.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Берлін і Париж хочуть зберегти відкритими канали зв'язку з Лукашенком. Введення санкція могло б цьому перешкодити. При цьому країни Балтії та Польщі вимагають, щоб Лукашенко був включений в санкційний список ЄС.

Офіційний список санкцій проти Білорусі у Євросоюзі планують опублікувати наступного тижня.

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"Переговори надзвичайно важкі, оскільки кожен список повинен бути схвалений всіма країнами-членами одноголосно", - повідомив високопоставлений дипломат ЄС.

Очікується, що в список будуть включені 16-19 осіб. Їх активи будуть заблоковані, а також буде введена заборона на в'їзд у ЄС. При цьому формальне голосування за включення Лукашенка ще не відбулося. На неформальних переговорах в ЄС відмовилися застосовувати проти президента Білорусі санкції.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації і силовий розгін демонстрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських високопосадовців.

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