ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі в середині листопада, - журналіст

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 01 листопада 2021 15:18
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі в середині листопада, - журналіст Фото: ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі в середині листопада флаг (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз запровадить нові санкції проти режиму в Білорусі. П'ятий пакет санкцій мають схвалити до середини листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter

Зокрема, нові обмеження будуть введені через міграційний шантаж країн Євросоюзу.

"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання" зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена". 5-й пакет санкцій повинен надійти до середини листопада", - написав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно Європарламент закликав ЄС прийняти п'ятий пакет санкцій проти режиму в Білорусі, зазначивши, що попередні обмеження не є достатньо ефективними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Евросоюз Білорусь Санкції проти Росії
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі