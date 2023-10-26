ЕС отстает от плана по поставке Украине боеприпасов, - Bloomberg

ЕС пообещал передать Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.

В то же время, как отмечает издание, прошло уже более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.

По словам осведомленных источников, несколько государств-членов ЕС частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.

Также и США, призванные увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия.

Кроме того, отмечается, что конфликт Израиля и ХАМАС создает дополнительные риски для поставки оружия в Украину.

"Хотя общие требования Израиля и Украины относительно боеприпасов не очень совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их количество настолько ограничено", - пишет издание.

Кроме того, как сообщается, с момента провозглашения инициативы ЕС выросла цена на снаряды, поэтому выделенных на нее средств может оказаться мало.

Журналисты напомнили, что Латвия, Литва, Эстония, Германия, Польша и Нидерланды намерены коллективно поставить Украине 300-400 тысяч боеприпасов. К тому же, Финляндия, Дания и Швеция разместили заказ на сумму 52 миллиона евро. Но производство начнется в 2024 году.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.