ЕС выделил Украине еще 150 млн евро, часть средств пойдет на школьное питание

Как пояснил Шмыгаль, это уже второй транш со стороны ЕС в рамках соглашения по поддержке быстрого восстановления, которое предусматривает предоставление 300 млн евро (312,58 млн долларов).

Средства будут направлены:

как и упоминалось выше, на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов;

восстановление инфраструктуры;

поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.

Помощь Украине со стороны ЕС

В феврале текущего года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. В соответствии с ним программа поддержки нашей Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

На прошлой неделе Киев получил транш на 4,1 млрд евро по вышеупомянутой программе. Общий объем помощи в 2024 году достиг 16,1 млрд евро.

По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, в декабре Украина рассчитывает получить около 8,5 млрд долларов международной помощи.