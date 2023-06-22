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ЕС выделил для Украины 1,5 млрд евро макрофина

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи. Речь идет о 1,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу", - отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать Украину финансово, по меньшей мере, до 2027 года.

Помощь ЕС

Всего с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине более 12 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства направлены на поддержку бюджета Украины, в частности выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры.

Согласно меморандуму, который был подписан в декабре 2022 года, страны ЕС предоставят Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

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