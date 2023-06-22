ЕС выделил для Украины 1,5 млрд евро макрофина

"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу", - отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать Украину финансово, по меньшей мере, до 2027 года.

Помощь ЕС

Всего с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине более 12 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства направлены на поддержку бюджета Украины, в частности выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры.

Согласно меморандуму, который был подписан в декабре 2022 года, страны ЕС предоставят Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.