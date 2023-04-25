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ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро помощи в рамках макрофина

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз, в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи Украине, предоставил еще 1,5 миллиарда евро (1,61 млрд долларов).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен.

"Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", - пишет президент Еврокомиссии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов за год. Позже Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро, которая пойдет на возмещение расходов из-за передачи Украине боеприпасов.

Как утверждает неназванный официальный представитель ЕС, союз уже очень близок к заказу боеприпасов для нашей страны.

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