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ЕС отклонил запрос Украины на срочные выплаты кредита и выдвинул требование, - Bloomberg

20:58 01.10.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Козачук
ЕС отклонил запрос Украины на срочные выплаты кредита и выдвинул требование, - Bloomberg Иллюстративное фото: ЕС отклонил запрос Украины на досрочное финансирование (Коллаж РБК-Украина)
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ЕС отклонил просьбу Украины ускорить выплату ссуд для покрытия неожиданного дефицита военного финансирования и требует от Киева активнее проводить реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, летом Украина признала, что сталкивается с дополнительным дефицитом финансирования в размере 27 млрд евро ($30,4 млрд) из-за роста расходов на войну.

В связи с этим Киев обратился в Брюссель с просьбой ускорить выплату займа на 90 млрд евро, рассчитанную до конца 2027 года.

По данным источников, ЕС отрицает некоторые украинские расчеты.

В Брюсселе заявили, что досрочная выплата только создаст новую финансовую проблему на 2027 год, и предложили привлечь дополнительное финансирование от других партнеров - в частности, Канады, Норвегии и Японии.

Во время встречи в Нью-Йорке президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что у Брюсселя 37 млрд евро бюджетной поддержки на 2026 год.

Однако эти средства четко связаны с прогрессом в ключевых реформах - борьбой с теневой экономикой, увеличением налоговых поступлений и гармонизацией законодательства с нормами ЕС, которые застряли в парламенте.

"Мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного освобождения", - говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Украины.

Согласно заявлению, 45 млрд евро по кредиту на 2027 год распределят быстро, но не раньше начала следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и партнеры будут ежемесячно координировать свои действия для решения этого вопроса.

По оценкам Международного валютного фонда Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 млрд долларов в 2027 году, 17 млрд долларов в 2028 году и 2 млрд долларов в 2029 году.

Представитель МВФ Джули Козак подтвердила, что фонд будет проводить переговоры с Киевом и международными партнерами относительно потенциального размера дефицита и объединения пересмотров программы финансирования на 8,1 млрд долларов до декабря.

"План зависит от получения достаточных и надежных гарантий финансирования", - подчеркнула Джули Козак.

Напомним, что Европейский Союз может предоставить Украине почти 37 млрд евро финансовой поддержки до конца 2026 года.

В то же время в Брюсселе четко дали понять, что дальнейшее выделение средств напрямую зависит от продвижения ключевых реформ в Украине.

Кроме того, во время напряженной встречи в Нью-Йорке президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили дальнейшие шаги по поддержке.

По итогам переговоров Брюссель выдвинул Киеву целый ряд конкретных требований, выполнение которых является обязательным условием для усиления помощи.

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