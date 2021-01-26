ЄС затвердив гуманітарний бюджет. Україна, Балкани і Кавказ отримають 28 млн євро

Європейська комісія затвердила гуманітарний бюджет у розмірі 1,4 млрд гривень. З них 28 млн євро будуть спрямовані на фінансування проектів з подолання COVID-кризи в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Оскільки глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії і наслідки зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій первісний річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі 1,4 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Обсяг бюджету на більш ніж 60% перевищує прийнятий у 2020 році.

Із затвердженої суми Євросоюз виділить 28 млн євро на фінансування проектів з подолання криз в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі.

Раніше повідомлялося, що в ЄС запропонували посилити правила в'їзду до країни у зв'язку з новими мутаціями коронавірусу.

Крім того, Європейський союз планує запровадити нові обмеження для туристів.

Додамо, що в ЄС мають намір до літа 2021 року вакцинувати від COVID щонайменше 70% дорослого населення. При цьому до березня країни ЄС повинні вакцинувати не менше 80% медичних і соціальних працівників і людей старше 80 років.