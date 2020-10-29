В ЄС встановлюють рамки адекватної мінімальної зарплати

Єврокомісія запропонувала директиву, яка затвердить мінімальну зарплату в Європейському союзі. Вона гарантує працівникам підприємств і установ країн союзу "мінімалку", яка дозволяє вести гідний спосіб життя.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Працівники повинні реалізувати право на адекватну мінімальну зарплату і на гідний рівень життя. Сьогодні ми пропонуємо рамки для мінімальної заробітної плати при повній повазі національних традицій і свободи соціальних партнерів", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, це створить основу для справедливого, всеосяжного і стійкого відновлення після кризи пандемії COVID-19. Криза особливо боляче вдарила по секторах з великою часткою низькооплачуваних працівників, таким як клінінгові послуги, роздрібна торгівля, охорона здоров'я і довгостроковий догляд, а також догляд в інтернатах.

Комісар ЄС з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт зазначив, що майже 10% найманих працівників в ЄС живуть в бідності: це повинно змінитися. В останні десятиліття зарплати росли, в результаті чого мінімальна значно відстала.

Виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який курирує економічний блок, вважає, що соціальні партнери повинні відігравати вирішальну роль у встановленні зарплати на національному та місцевому рівнях.

"Ми підтримуємо їх свободу самостійно вести переговори про зарплату, а там, де це неможливо, задаємо напрямні рамки державам-членам для встановлення мінімальної зарплати", - пояснив він.

Директива не зобов'язує держави законодавчо закріплювати мінімальну зарплату, а також не встановлює загальний для союзу мінімальний рівень оплати праці.

Відзначимо, що мінімальна зарплата є в усіх країнах-членах ЄС. У 21 країнах вона встановлена ​​законом, а в 6 державах (Данії, Італії, Кіпрі, Австрії, Фінляндії і Швеції) її розмір забезпечується виключно колективними договорами.

Нагадаємо, за даними МВФ, через кризу, викликану пандемією коронавірусу, світ може не дорахуватися близько 30 трильйонів доларів у вигляді втраченого валового внутрішнього продукту (ВВП)

Раніше Світовий банк зафіксував зростання кількості бідних країн через коронакризу. СБ констатував занурення світової економіки в найглибшу рецесію за останні 80 років.

За даними ООН, прямі іноземні інвестиції в світі впали вдвічі через пандемію.