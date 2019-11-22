"ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування втручання в роботу правоохоронних органів

"Європейська солідарність" вимагає створення у Верховній раді України Тимчасової слідчої комісії із розслідування фактів незаконного втручання Офісу президента в роботу правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Кричущі і шокуючі факти систематичного незаконного втручання Офісу президента в роботу правоохоронних органів потребують об’єктивного розслідування. Однак, скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід - створити у Верховній раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у "ЄС" вимагають на період роботи такої комісії відсторонення від посад фігурантів розмов, із яких випливає "їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій".

"Це - керівник Офісу президента і адвокат Коломойського Андрій Богдан; “на сто відсотків свій” генеральний прокурор Руслан Рябошапка, директор ДБР і ад’ютант Андрія Портнова Роман Труба; заступник керівника Офісу президента адвокат Єфремова Андрій Смирнов, керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко, тощо", - зазначили у "ЄС".

Також у "ЄС" очікують особистої реакції Володимира Зеленського і його політичної оцінки.

"Тим більше, що учасники розмов посилаються на факт наради в Офісі президента України за участі глави держави, де однією з тем була організація політичних репресій проти Петра Порошенка. Ми з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування. А 20 листопада під час прес-конференції Труба фактично не спростував факту розмов, уникнувши виразної відповіді на питання журналістів. Нарешті, зміст розмов ідеально накладається на календар реальних подій, - і очевидно, що ці збіги не випадкові. Із записів розмов прямо випливає, що графік допитів Петра Порошенка складається в Офісі президента. Очевидними видаються такі правопорушення з боку фігурантів розмов, як перевищення службових повноважень, зловживання владою, незаконний вплив на слідство, тощо", - йдеться у повідомленні.

У "ЄС" вимагають негайного проведення усіх необхідних експертиз з метою насамперед ідентифікації голосів.

"У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади, залишаємо за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур. Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу", - додали у політсилі.