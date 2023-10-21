ЕС и США помогут разработать план восстановления Украины
Европейский Союз и США готовы помочь Украине разработать "План Украины" - документа с перечнем реформ. План поможет приблизить вступление в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, выпущенное по итогам саммита ЕС - США, состоявшегося в пятницу 20 октября.
Соединенные Штаты и Европейский Союз в пятницу подтвердили готовность поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", в частности, в разработке Плана Украины - документа с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении.
Европейские и американские лидеры заявили, что нужно помочь Украине, чтобы Россия не смогла разрушить ее экономику.
"Как сопредседателя вместе с Украиной, Межведомственной донорской координационной платформы мы работаем вместе с Украиной над разработкой ее Плана Украины (Ukraine Plan), который является частью ее европейского пути", - написано в заявлении.
План должен включать в себя реформы в экономике, верховенстве права и демократизации, а также помощь в восстановлении и реконструкции, подчеркивают лидеры США и ЕС.
Они отдельно подтверждают, что будут продолжать предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей - в частности, защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС.
"Мы признаем приверженность Украине и ее прогрессу в осуществлении реформ и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС", - добавляют авторы заявления.
Что входит в "План Украины"
План Украины - это программа восстановления и развития страны на ближайшие 4 года.
План будет состоять из шести блоков, которые сформируют видение развития экономики Украины.
- макрофинансовые сценарии восстановления;
- основные и секторальные реформы (управление госимуществом и приватизация, человеческий капитал, бизнес-климат, финансовый сектор);
- стратегии развития ключевых секторов экономики;
- блок по увеличению способности для усвоения инвестиций;
- кросссекционные темы - евроинтеграция, цифровизация, региональное развитие и климат.
План должен быть амбициозным, но реалистичным. Если пункты плана не будут выполнены, финансирование будет потеряно.
Ранее, мы писали, что США хотят уменьшить ежемесячный размер помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.