ЕС и более 30 стран приняли Совместную декларацию о восстановлении Украины: текст документа

В Нью-Йорке (США) на встрече в формате G7+ Украина была принята Совместная декларация о поддержке восстановления и реконструкции Украины. Документ одобрили более 30 стран и ЕС, и он содержит определенные обязательства со стороны Киева.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Офис президента Украины.
Выступая на встрече, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это совместное обязательство будет способствовать восстановлению государства, и оно предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров.
Также глава государства акцентировал, что эта поддержка должна стать ощутима уже в этом году.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на встрече в формате G7+ (фото: president.gov.ua)
Американский президент Джо Байден в ходе своего выступления анонсировал объявление 26 сентября "ряда действий для ускорения поддержки украинских военных".
Также он подчеркнул, что страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению.
Добавим, по словам Байдена, на восстановление Украины будут работать доходы от замороженных российских активов.
Президент США Джо Байден на встрече в формате G7+Украина в Нью-Йорке (фото: president.gov.ua)
В целом на мероприятии при принятии декларации 25 сентября выступили:
В Офисе президента Украины рассказали, что главными пунктами данной совместной декларации являются:
"Подписанты четко заявили, что благодаря коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления они обеспечат, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а также сделают все, чтобы после окончания войны у Украины была устойчивая к российским угрозам экономика", - добавили в ОП.
Полный текст совместной декларации о поддержке восстановления и реконструкции Украины был обнародован в интернет-представительстве президента Украины.
Обратим внимание, что в документе, в частности, указаны обязательства Украины о внедрении ряда реформ, а именно:
Нижнее приведен текст декларации:
"Мы, лидеры стран "Большой семерки" (G7), подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины сегодня и в будущем, в условиях войны и мира. Как отмечается в Коммюнике саммита лидеров G7 в Апулии, вместе с международными партнерами мы остаемся решительно настроены оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении Украины и ее народу, а также решительно настроены помочь Украине удовлетворить ее краткосрочные финансовые потребности и способствовать долгосрочному восстановлению и реконструкции Украины.
Мы опровергаем любые ошибочные представления о том, что время играет на стороне России или что Россия может победить, повлекши за собой экономический крах Украины. Агрессивная война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Сегодня мы подтверждаем ряд обязательств по преодолению его последствий.
Во-первых, ответственность России за международным правом по уплате за причиненный ею вред является очевидной. Мы подтверждаем, что, согласно всем применимым законам и нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за вред, который она причинила Украине.
Во-вторых, мы обязуемся использовать нашу экономическую помощь для обеспечения макрофинансовой стабильности в Украине, ремонта и развития критически важной инфраструктуры, в частности, в энергетическом секторе, ускорения экономического роста, поддержки социальной устойчивости, а также внедрения приоритетных реформ. Среди них - улучшение бизнес-климата, усиление борьбы с коррупцией, внедрение реформы системы правосудия и продвижение верховенства права в контексте процесса вступления в ЕС. Мы также поддерживаем Украину в обеспечении быстрого и прозрачного освоения донорского финансирования.
В-третьих, мы продолжаем нашу совместную работу по выполнению решения, принятого на саммите G7 в Апулии, о предоставлении Украине до конца года дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет (ERA), которые обеспечат Украине доступ до около 50 миллиардов долларов США дополнительного финансирования. Кредиты будут обслуживаться и погашаться на средства будущих поступлений от обездвиживания российских суверенных активов, находящихся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях. Часть этих средств будет направлена на военную помощь Украине. Мы сохраним солидарность в наших обязательствах по предоставлению этой поддержки Украине.
В-четвертых, мы будем продолжать реализовать наше видение путем разработки стратегии, координации и управления нашей поддержкой экономического восстановления и реконструкции Украины через Украинскую донорскую платформу. Это будет охватывать ускорение вкладов частного сектора, а также привлечение двустороннего финансирования, финансирование Европейского Союза и международных финансовых институций, поощрение программы реформ в Украине с учетом ее пути вступления в ЕС. Мы будем продолжать поддерживать человеческий капитал Украины путем постоянного реагирования на гуманитарные нужды и социальной защиты.
Наконец, мы продолжим оценивать и отслеживать прогресс в выполнении этих обязательств через встречи Украинской донорской платформы и ежегодную Конференцию по восстановлению Украины, которая в следующий раз состоится в Италии в 2025 году.
С целью выполнения вышеперечисленных обязательств каждый из нас будет работать над предоставлением Украине конкретной двусторонней поддержки в соответствии с настоящей Совместной декларацией и двусторонними соглашениями и договоренностями в сфере безопасности, которые были согласованы и подписаны с Украиной.
Со своей стороны, Украина обязуется внедрять экономическую, судебную, антикоррупционную реформы, реформы корпоративного управления, обороны, государственного управления, управления государственными инвестициями и правоохранительной системы. Эти реформы необходимы и жизненно важны для обеспечения долгосрочной поддержки реконструкции и восстановления Украины.
Наше послание четкое: мы остаемся преданными стратегическим целям свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, которая процветает и способна защитить себя. Мы подчеркиваем важность инклюзивного и гендерно чувствительного восстановления, а также необходимость удовлетворения различных потребностей женщин, детей и лиц с инвалидностью, других групп населения, непропорционально пострадавших от российской военной агрессии.
Благодаря нашей коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления мы обеспечим, чтобы Россия не смогла достичь своих целей по покорению Украины и Украина вышла из российской агрессивной войны с модернизированным, динамичным, инклюзивным обществом и инновационной экономикой, устойчивой к российским угрозам. Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия в поддержку долгосрочной реконструкции и восстановления Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время".
Напомним, ранее в Верховной Раде объяснили, почему уже сейчас нужно создавать программы восстановления для общин.
Добавим, что недавно РБК-Украина писало, что в Офисе президента не знают, когда Украина получит 50 млрд долларов под российские активы.
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