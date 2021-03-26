RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС збереже обмеження на поїздки, але почне підготовку до ослаблення

Автор: Ігор Литвиненко

Країни Європейського союзу погодилися зберегти обмеження на несуттєві поїздки всередині ЄС. При цьому в Євросоюзі погодилися почати підготовку до майбутнього ослаблення обмежень.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи за підсумками саміту ЄС.

Лідери європейських країн відзначають, що ситуація з COVID-19 залишається серйозною у зв'язку з появою нових штамів вірусу.

"Лідери ЄС погодилися з тим, що обмеження, включаючи несуттєві поїздки, повинні залишатися в силі на даний момент. Вони також підкреслили, що повинен тривати безперешкодний потік товарів і послуг в рамках єдиного ринку", - повідомили в ЄС.

При цьому в Євросоюзі відзначають необхідність розпочати підготовку до ослаблення обмежень в разі поліпшення ситуації.

"Вони закликали в терміновому порядку провести законодавчу і технічну роботу над сумісними цифровими сертифікатами COVID-19 на основі пропозиції Комісії", - додали в ЄС.

Новину доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзпоездКоронавірус
Читайте також
У Києві ввели нові правила проїзду у транспорті: що змінилося
Європа стоїть перед світовою війною нового типу через РФ та вакцини, - Макрон
Прогноз погоди