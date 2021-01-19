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ЄС узгодить COVID-сертифікат до кінця січня, визнання інших поки не обговорюють

Брюссель, Вівторок 19 січня 2021 20:21
ЄС узгодить COVID-сертифікат до кінця січня, визнання інших поки не обговорюють
Фото: Маргаритіс Схінас (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-президент Європейської комісії Маргаритіс Схінас заявив, що ЄС узгодить підхід до єдиного сертифікату вакцинації від коронавірусу. Створення такого сертифікату, на його думку, буде на користь всім громадянам ЄС.

Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

"Спільний підхід ЄС до надійних та перевірених сертифікатів дозволить людям використовувати свої медичні записи в інших державах-членах. Це також допоможе скасувати обмеження", - пояснив Схінас.

Водночас, як пише болгарське видання "24 часа", в Євросоюзі поки не обговорюють питання визнання іноземних сертифікатів вакцинації, наприклад китайською чи російською вакцинами.

За словами Схінаса, зараз не можна сказати, чи будуть визнаватися китайські чи російські сертифікати вакцинації, адже зараз ці вакцини не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.

Нагадаємо, 21 січня відбудеться засідання Ради Європи, на якому планують обговорити введення сертифікату вакцинації.

Крім того, в Єврокомісії назвали "гарною ідеєю" введення сертифікату вакцинації в ЄС. Президент Єврокомісії запропонувала обговорити це питання на рівні держав-членів.

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