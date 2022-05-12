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У ЄС погодили пропозиції про спільне використання газових сховищ

Фото: в ЄС хочуть спільно користуватися газовими сховищами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Посли Євросоюзу погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо пропозиції про спільне використання газових сховищ в інтересах усіх країн-членів Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

"З метою підвищення безпеки поставок ЄС в нинішньому геополітичному контексті пропозиція спрямована на забезпечення того, щоб потужності зі зберігання газу в ЄС були заповнені до наступного зимового сезону і могли бути розділені між державами-членами в дусі солідарності", - йдеться в заяві

Мандат визначає правила підземного зберігання газу та можливості обліку запасів скрапленого природного газу (СПГ), обмежуючи при цьому зобов'язання певним обсягом річного споживання газу членами ЄС за останні 5 років, щоб уникнути непропорційного впливу на деякі держави-члени з великою ємністю зберігання.

Оскільки не всі країни ЄС мають на своїй території газові сховища, мандат передбачає отримання ними доступу до запасів інших держав-членів, з поділом фінансових витрат на наповнення блакитного палива.

Держави-члени також домовилися про обов'язкову сертифікацію для всіх операторів систем зберігання, щоб уникнути виникнення потенційних ризиків зовнішнього впливу на критично важливі інфраструктури зберігання.

Було погоджено, що термін дії зобов'язань по заправці закінчується 31 грудня 2026 року.

Також мандат передбачає ряд винятків з цих загальних вимог для Кіпру, Мальти та Ірландії з урахуванням того, що ці держави не мають прямого поєднання з газовою системою інших членів Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що ЄС може витратити 195 мільярдів євро за наступні 5 років, щоб забезпечити собі енергетичну незалежність від РФ.

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