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ЄС узгодив санкції проти восьми громадян і трьох юридичних осіб Ірану

Автор: Андрій Козловський

Комітет постійних представників Євросоюзу в середу ухвалив рішення про введення заборонних заходів за порушення прав людини в Ірані выдносно восьми фізичних і трьох юридичних осіб. Вони будуть офіційно затверджені Радою ЄС і вступлять в силу найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters

Як повідомляється, санкції будуть введені у зв'язку з жорстким придушенням протестів в Ірані у 2019 році.

Заборонні заходи прийняті в рамках нового санкційного механізму ЄС з прав людини, який ЄС вже вніс кілька громадян Росії та Китаю, чим викликав новий виток напруженості у відносинах з Москвою, і, особливо Пекіном.

Зазначається, що ЄС вперше ввів санкції проти Ірану з моменту укладення Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД) у 2015 році, в рамках якої Євросоюз зобов'язався скасувати санкції, пов'язані з розвитком ядерної програми.

Нагадаємо, в Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

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