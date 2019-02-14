ЄС знизить політичну небезпеку "Північного потоку-2", - FAZ

У відповідності з досягнутим компромісом Німеччина зможе робити винятки з правил ЄС

В Европейском союзе достигнута новая договоренность в споре о поправках к европейской Газовой директиве, касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в соответствии с достигнутым компромиссом Германия сможет делать исключения из правил Евросоюза для "Северного потока-2" только после проверки и одобрения их Еврокомиссией. Обозреватель FAZ Райнхард Фезер считает, что тем самым ЕС снизил степень политического риска, исходящего от проекта "Газпрома".

По его словам, компромисс в споре вокруг "Северного потока-2" вскоре примет ту форму, которой хотело избежать правительство Германии. К этому результату можно было прийти раньше, проще и с меньшей потерей доверия со стороны восточноевропейских партнеров в Евросоюзе. При этом, пишет издание, остается загадкой, почему Берлин так долго и упорно пытался заблокировать решение по внесению поправок в европейскую Газовую директиву вместо того, чтобы серьезно отнестись к критике в адрес российского газопровода.

Фезер считает, что "тот факт, что газопровод теперь подчиняется европейским правилам, может помочь уменьшить политические риски от этого газопровода".

Напомним, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".

Добавим, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.