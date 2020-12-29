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ЄС не зможе швидко схвалити вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Європейське управління з лікарських засобів (EMA) не зможе швидко схвалити використання вакцини проти COVID-19, розроблену виробником AstraZeneca і Оксфордським університетом. Швидше за все, вакцина не буде схвалена в січні 2021 року.

Про це сказав заступник виконавчого директора регулятора Ноель Ватіон, передає Reuters.

"Вони ще навіть не подали нам заяву", - заявив Ватіон.

При цьому він додав, що європейські регулятори отримали лише деяку інформацію про вакцину.

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"Недостатньо навіть для того, щоб гарантувати умовну маркетингову ліцензію. Нам потрібні додаткові дані про якість вакцини. І після цього компанія повинна офіційно подати заявку", - додав він.

В компанії AstraZeneca заявили, що їх вакцина проти COVID-19 повинна бути ефективною проти нового штаму коронавірусу, і в цей час проводяться дослідження для повного вивчення впливу мутації.

Нагадаємо, у Британії мають намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом спільно з фармацевтичною компанією AstraZeneca. Вакцинацію препаратом можуть почати вже 4 січня.

Крім того, розробникам британської вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників.

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