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ЄС наступного тижня може схвалити санкції проти Білорусі через Ryanair

Автор: РБК-Україна

У Європейському союзі вже наступного тижня можуть схвалити нові санкції проти Білорусі. Вони стосуватимуться інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це в Twitter заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС, схоже, мають намір затвердити заморожування активів і заборону на видачу віз наступного тижня 7 фізичним особам і 1 організації, які вважаються відповідальними за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня", - зазначив журналіст.

За його словами, після цього рішення буде ширший санкційний список, а також секторальні санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко засумнівався, що секторальні санкції проти Білорусі будуть поширюватися на транзит російського газу в країни Європейського союзу.

"Я не думаю, що європейці вистрілять в собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді зовсім дорого обійдеться", - зазначив Лукашенко.

До цього ЄС офіційно закрив небо для білоруських авіакомпаній.

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