ЄС наступного тижня оприлюднить інформацію про "азовські" санкції, - президент Литви

ЄС наступного тижня повинен оголосити, скільки людиней буде внесено в санкційний список

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если РФ будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По ее словам, если Россия продолжит агрессивную политику в Украине, то Литва предложит и дополнительные санкции.

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала глава государства журналистам в Люблине.

Кроме того, Грибаускайте подчеркнула, что Европейский союз на следующей неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Грибаускайте. На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество".

"Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - сказала президент Литвы.

Напомним, 20 февраля Комитет постоянных представителей Европейского союза включили в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.

Кроме того, недавно депутаты эстонского Рийгикогу одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против чиновников РФ.