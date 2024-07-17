ЕС одобрил начало диалога о безвизе и предоставление первой военной поддержки Армении, - СМИ

Отмечается, что теперь, после решения послов, Европейская комиссия должна уже в ближайшие месяцы разработать план действий по диалогу по визовой либерализации с правительством Армении.

"Речь идет о защите документов, границах, реадмиссии. Речь также о вопросах фундаментальных прав. Это как целое досье на сотни страниц, которое Армения должна выполнить, и на это уйдут годы", – корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, окончательная отмена виз для армян потребует единодушной поддержки всех стран-членов ЕС.

"Есть несколько стран, в частности Швеция, Австрия и Нидерланды, которые очень, скажем так, осторожно относятся к предоставлению визовой либерализации другим странам. Поэтому это еще далеко не завершено дело. Есть много препятствий и проблем", - добавил он.

Отношения ЕС и Армении

Взаимоотношения между ЕС и Арменией развиваются в рамках Восточного партнерства, направленного на укрепление сотрудничества и политических связей. Партнерство охватывает широкий спектр сфер, включая экономическое, политическое и сотрудничество безопасности.

Одним из ключевых аспектов отношений является диалог по безвизовому режиму. Отметим, что лидеры ЕС впервые пообещали начать переговоры о либерализации визового режима с Ереваном на саммите Восточного партнерства с Арменией и пятью другими бывшими советскими республиками еще в 2017 году.