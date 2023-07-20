ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ за вторжение в Украину

Сегодня, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года.

Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

Когда ввели санкции

Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине. С 24 февраля 2022 года санкции были существенно расширены. ЕС принял уже 11 пакетов ограничений в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины.

Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ.

Как сообщалось, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.